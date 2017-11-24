Anadolu Üniversitesi'nden 'AÖF sınav giriş belgesi' uyarısı

Açıköğretim Sisteminde yer alan milyonlarca öğrenci, bu hafta sonu Güz Dönemi sınavlarında ter dökecek. 25-26 Kasım tarihinde yapılacak sınavlar öncesinde öğrencilerin büyük heyecanla beklediği sınav giriş yerleri de geçen günlerde açıklandı.

Öğrenciler, Anadolu Üniversitesinin internet sistemine erişerek sınav giriş belgelerine ulaşabiliyor. Sınavlara sayılı günler kala, yetkililer de sınav giriş yerleri ve belgeleriyle ilgili açıklamada bulundu. Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için yanlarında 2 belge bulundurmaları gerektiği uyarısını da yapan yetkililer, bu belgelerin "Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi" ve "Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi" olması gerektiğini belirtti.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmayacağı, sınavlara giriş için öğrenci kimlik kartına gerek olmadığı, aynı zamanda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için öğrencilerin sınav yapılacak binalara girerken yanlarında cep telefonu bulundurmamaları gerektiği de ifade edildi.

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AÖF sınav yeri sorgulamak için tıklayınız

Yetkililerden 'hava durumu' uyarısı

Yapılan açıklamada, "Hafta sonu, milyonlarca öğrenci ara sınavlarda ter dökecek. Sınav giriş yerleri, 10 gün önce açıklanmıştı. Öğrencilerimiz, sınava gireceği salonları önceden görürse sınav gününde herhangi bir sorun yaşamazlar. Sınavlarının yapılacağı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 ile 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Aynı zamanda öğrenciler 7/24 hizmet veren Etkileşim Merkezinden 0850 2004610 numarayı arayarak ya da aosdestek.anadolu.edu.tr sitesi üzerinden canlı destek hizmeti ile sorularını yetkililere iletebilirler. Havaların soğumasıyla hava şartlarında yaşanan olumsuzluklar sebebiyle, öğrencilerin sınav günü herhangi bir sorun yaşamaması için sınav yerlerine erkenden gitmelerini öneriyoruz. Tüm öğrencilerimize hafta sonu girecekleri ara sınavlarda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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İl il 5 günlük hava durumu tahminleri için tıklayınız



Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgeleri nelerdir?