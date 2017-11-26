GündemAnkarada kordiplomatik plakalı araç 2 araca çarptı
3. SAYFA

Ankara haber: Kordiplomatik plakalı araç 2 araca çarptı

Ankara'da kordiplomatik plakalı araç 2 araca çarptı

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli olduğunu iddia eden T.H, elçilik aracıyla iki otomobile çarptı.

Haber MerkeziAA
Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli 2 araca arkadan çarptı.
Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli 2 araca arkadan çarptı.

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli olduğunu iddia eden bir kişi, kordiplomatik plakalı araçla iki otomobile çarptı.

T.H, 06 CD 6124 plakalı araçla Çankaya ilçesi Tunus Caddesi'nde seyir halindeyken önce plakası belirlenemeyen bir araca, ardından da 06 AFT 668 plakalı başka bir araca arkadan çarptı.

Burak Apaydın'ın sürücüsü olduğu 06 AFT 668 plakalı araç çarpmanın etkisiyle park halindeki 06 T 1740 plakalı taksiye vurdu.

Çarpmanın etkisiyle taksi şoförü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerine Etiyopya Büyükelçiliğinde görevli olduğunu söyleyen T.H, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

REKLAM

Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
GÜNDEM
Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Basın Ekspres yolunda feci kaza: 9 araç birbirine girdi
GÜNDEM
Basın Ekspres yolunda feci kaza: 9 araç birbirine girdi

KAPAT

YUKARI