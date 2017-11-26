Ankara'da kordiplomatik plakalı araç 2 araca çarptı

Etiyopya'nın Ankara Büyükelçiliğinde görevli olduğunu iddia eden bir kişi, kordiplomatik plakalı araçla iki otomobile çarptı.

T.H, 06 CD 6124 plakalı araçla Çankaya ilçesi Tunus Caddesi'nde seyir halindeyken önce plakası belirlenemeyen bir araca, ardından da 06 AFT 668 plakalı başka bir araca arkadan çarptı.

Burak Apaydın'ın sürücüsü olduğu 06 AFT 668 plakalı araç çarpmanın etkisiyle park halindeki 06 T 1740 plakalı taksiye vurdu.

Çarpmanın etkisiyle taksi şoförü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerine Etiyopya Büyükelçiliğinde görevli olduğunu söyleyen T.H, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

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