Ankara’da mevsimin ilk karı yağdı

Ankara güne yağışlı havanın etkisiyle uyandı. Gün boyunca etkili olan yağmurlu hava, gece saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu. Özellikle Ahlatlıbel, İncek ve Oran semtlerinde yoğun kar yağışı meydana geldi. Kar yağışı, rüzgarın da etkisiyle kimi yerlerde tipiye dönüştü.



Ankara Büyükşehir Belediyesine ait kar küreme araçları, Mevlana, Turan Güneş ve İncek Bulvarı üzerinde temizlik çalışması yaptı. Yağışın etkisiyle yollardaki görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Ankara güne yağışlı havanın etkisiyle uyandı



Kent merkezinde ise yağmurlu hava etkisini giderek arttırdı. Atatürk Bulvarı, Akay Caddesi, Etlik Caddesi, İnönü Bulvarı gibi şehrin ana arterlerinde dev su birikintileri oluştu. Ankara’da yağışlı havanın hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

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Ankara'da okullar tatil mi?

Ankara’nın yüksek kesimlerinde yağmaya başlayan hafif kar yağışı, Ankaralı vatandaşları şaşırtırken, aynı zamanda öğrencileri de meraklandırdı. Başlayan hafif de olsa kar yağışı ile birlikte öğrenciler internet üzerinde merakla “Ankara’da yarın okullar tatil mi?” ve “Ankara’da okullar tatil mi?” aramasını yapmaya başladı.

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı ve Ankara’da eğitim-öğretim yarın devam edecek. Ankara’da eğitim gören milyonlarca öğrenci yarın da okullarına gidecek ve eğitimlerini sürdürecek. Ancak ilerleyen saatlerde kar yağışının etkisine göre Ankara Valiliği veya Ankara Valisi Ercan Topaca bir açıklama yapabilir ve okulların tatil olup olmadığını duyurabilir.

GÜNDEM Kırklareli'de kar yağışı başladı

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