Ankara’daki kule için yapılan referandumun sonucu belli oldu

Keçiören’de 14 yıldır atıl durumda kalan “Cumhuriyet Kulesi”nin yıkılıp yıkılmayacağına ilişkin cumartesi günü düzenlenen halk oylaması ve anketin sonucu belli oldu. Yapılan halk yoklaması ve anket sonucunda vatandaşların yüzde 76’sı kulenin yıkılmaması yönünde oy kullandı. Halk oylaması için Kalaba Meydanı, Gazino, Esertepe, Sancaktepe ve Aşağı Eğlence’de sandıklar kurulmuştu. Vatandaşlara “Yıkılsın” ve “Yapılsın” seçenekleri sunulmuştu. Hürriyet'te yer alan habere göre: Keçiören Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YÜZDE 76’SI YIKILMASIN DEDİ

“Mutabakat gereği 25.11 2017 tarihinde Keçiörenimizin en yoğun bölgeleri dikkate alınarak kurulan sandıklarda konu halkımızın onayına sunulmuş, Kulenin yukarıda belirtilen gerçekler ve maliyet ışığında yapılması /yıkılması hususu “Cumhuriyet Kulesi Eğilim Araştırması” anketi ve 5 noktada gerçekleştirilen halk yoklaması ile vatandaşımıza sorulmuştur. Yapılan halk yoklaması ve anket sonucunda vatandaşlarımızın yüzde 76’sı kulenin yıkılmamasına yönelik irade beyanında bulunmuşlardır.

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CUMHURBAŞKANI’NA BİLGİ VERİLDİ

Vatandaşımızın irade ve desteği dikkate alınarak konu hakkında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tuna’ya bilgi verilmiş, projenin güncellenip daha fonksiyonel hale getirilerek Keçiören’in ve vatandaşımızın hizmetine sunulacağı kararına varılmıştır. Gerek AK Parti gerekse idare olarak uygulayacağımız her proje ve yatırımı; istişare, kamu yararı, halkımızın teveccühü, katılımcı belediyecilik gibi temel kriterler doğrultusunda gerçekleştirdiğimizi bir kez daha belirtir; yaptığımız halk yoklamasının bunun en güzel örneğini teşkil ettiğini de hatırlatırız.”