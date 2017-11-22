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Antalya'da 'ByLock' operasyonu: 2 tutuklama

Antalya'nın Kumluca ilçesinde FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Zanlıların örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtildi.

Haber MerkeziAA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, soruşturma çerçevesinde, terör örgütü üyesi oldukları suçlamasıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, H.S. ve C.Y. gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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