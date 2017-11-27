Antalya'da FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Manavgat'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "ByLock" programını kullandığı iddiasıyla aranan Vedat Ö. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından cuma günü evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada mobil telefon hatları ve dijital materyal ele geçirildi.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan ve bugün adliyeye çıkartılan Vedat Ö. tutuklandı.