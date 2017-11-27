Antalya'da sağanak yağış etkisini arttırdı Antalya'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkisini arttırınca bazı alt geçitlerde su birikintilerine neden oldu. Oluşan su birikintilerinde mahsur kalan otomobiller çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, meteoroloji bu gece ve sabah saatlerinden itibaren vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Haber Merkezi 27 Kasım 2017, 21:00 AA