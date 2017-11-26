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Antalya haber: Otomobilin çarptığı çocuk öldü, babaannesi yaralandı

Antalya'da yürekleri yakan ölüm

Antalya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Özgü İzem Ahırlı ile babaannesine otomobil çarptı. Kazada küçük kız hayatını kaybederken, babaannesi ağır yaralandı. Evin tek çocuğu olduğu öğrenilen Özgü'nün, tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldiği öğrenildi.

Haber MerkeziAA

Antalya'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk öldü, babaannesi yaralandı.

İ.Y. (37) yönetimindeki 15 AC 006 plakalı otomobil, Muratpaşa ilçesi Işıklar Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Özgü İzem Ahırlı ile babaannesi Gülşen Ekinak'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan babaanne ve torun, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahırlı, hayatını kaybetti.

Ekinak'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatan polis ekipleri İ.Y'yi gözaltına aldı.

Bu arada, kazada hayatını kaybeden ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Ahırlı'nın, annesi ve babası evlendikten 10 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle dünyaya geldiği öğrenildi.

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