AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yaklaşık 1,5 milyon öğrencinin girdiği ve 25-26 Kasım'da yapılan AÖF sınavı soru ve cevapları merak ediliyor.

AÖF sınav soru ve cevapları açıklandı mı?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sisteminden erişebilirsiniz. https://ekampus.anadolu.edu.tr adresinden TC kimlik numarası ve şifrenizle oturum açarak dersleriniz üzerinden çıkmış sınav sorularını ve cevaplarını görebilirsiniz.

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçlarının, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanması bekleniyor.

Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmayacak.

Sınav sonuçlarına itiraz

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Mazeret sınavı

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz. Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

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