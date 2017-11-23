'Arakanlı Müslümanlara ilk yardım Türkiye'den geldi'

Bangladeş Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı Mofazzal Hossain Chowdhury, "Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara yardıma ilk Türkiye geldi, size bunun için çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Bakan Chowdhury başkanlığındaki Bangladeş heyeti, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Vali Abdullah Erin'i ziyaret etti. Burada konuşan Chowdhury, Türkiye'nin tarihi ve kültürel özellikleriyle ön plana çıkan bir şehrinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ülkesinin yaklaşık 50 yıl önce savaşarak özgürlüğünü kazandığını belirten Chowdhury, Türkiye'nin de benzer bir özgürlük mücadelesini 100 yıl önce verdiğini bildiklerini aktardı.

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar örnek şekilde ağırlanıyor

Bangladeş'in Türkiye'deki çalışmaların bir çoğunu örnek aldığını vurgulayan Chowdhury, Türkiye'de binlerce Suriyeli sığınmacının örnek bir şekilde ağırlandığını ifade etti.

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Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlar'ın yardımına koşan ilk ülke olduğuna işaret eden Chowdhury, şöyle devam etti:

"Türkiye ile Bangladeş'in ortak yönleri var buraya 3,5 milyon Suriyeli gelmiş bize de 1 milyona yakın Arakanlı sığınmacı da bize geldi. Tamamen iki ülkenin misafir ağırlamakta ortak kardeş özelliği var. Sizin nasıl problemleriniz varsa bizim de benzer sorunlarımız var. Hem Arakanlılar hem de Suriyeliler geri evine dönsün diye dua ediyoruz. Sizin hükümet bize çok yardım etmeye çalıştı. Bu yüzden sizin hükumete çok teşekkür ediyoruz, yardımlarınızın devamını bekliyoruz. Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara yardıma ilk Türkiye geldi, size bunun için çok teşekkür ediyoruz. Bizim çok büyük problemlerimiz var, barındıracak yerimiz çok az ama sığınmacı sayımız ise çok fazla bu konuda uluslararası yardım kuruluşlarından destek bekliyoruz."

Vali Erin ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu bildirerek, Bangladeş halkını ve ülkesini kardeş olarak gördüklerini kaydetti.

Bangladeş heyetinin, Suriyeli sığınmacılar konusunda fikir alışverişinde bulunmak için Şanlıurfa'ya geldiğini anlatan Erin, tecrübelerini misafir heyetle paylaştıklarını ifade etti.

Erin, ziyaretin anısına Bakan Chowdhury'e ve beraberindekilere fincan takımı hediye etti.

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