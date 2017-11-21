Ataşehir'de işçi servisi yayalara çarptı: 2 ölü İstanbul Ataşehir'de sokak içerisinde seyir halinde bulunan bir işçi servisi önce bir otomobile daha sonra da yolda yürüyen yayalara çarptı. Kazada hastaneye gittikleri öğrenilen 2 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi 21 Kasım 2017, 11:36 IHA