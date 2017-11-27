Atık sularda uyuşturucu aranıyor

Recep Akdağ, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi illerdeki atık sularda uyuşturucu maddeleri izlemeye başlayacaklarını söyledi. Akdağ, "Böylece kentlerdeki uyuşturucu kullanımı ile ilgili tespit imkanımız olacak" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, bir TV programında uyuşturucuyla mücadeleye dair açıklamalarda bulundu. Bunun için ‘Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’ oluşturulacağını ve kurulun çatısı altında sigara, uyuşturucu, alkol ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele gruplarının yer alacağını belirten Akdağ, yeni bir uygulamayı da açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ

TAHLİLLE BULUNUYOR

Atık sulardan uyuşturucu tahlili yapacaklarını ve uyuşturucu madde izi arayacaklarını belirten Akdağ, uygulamanın ilk olarak Adana’da başlatılacağını ve diğer illerde de bu tahlilin yapılacağını, hangi bölgelerde uyuşturucunun kullanıldığını bu şekilde tespit edileceğini açıkladı.

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KULLANIMI TAKİP EDİYORUZ

Akdağ uygulamanın amacını şöyle açıkladı: “Acaba kullanılan miktarı azaltıyor muyuz? Kullanma hızındaki artışı azaltıyor muyuz? Bunu takip etme imkanımız olacak. Tedavi ve rehabilitasyonla ilgili yeni bir kavram getiriyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın onaylayacağı, onay vereceği Yeşilay ile altyapısı hazırlanan danışma merkezleri kuracağız. Şu anda telefon hattımız da var: 191. Vatandaşlarımız 24 saat arayıp bilgi alabilir."

SİGARA KULLANIMI ARTTI

Akdağ sigarayla mücadele konusunda çalışmaların yeniden yoğunlaştığını açıkladı. Türkiye’de sigara içme oranının yüzde 31’e çıktığını söyleyen Akdağ, "Bunu 32’den 27’lere düşürmüştük. Ama tekrar geriye dönmeye başladı, sonra 30’a indi. Daha inecek, alınan tedbirlerle inecek. Kontrol etmek zorundayız.”