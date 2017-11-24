Azmettiriciyi avukat getirmiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ’ın Ankara yapılanmasında olduğu tespit edilen 16 şüpheli hakkında dava açtı. Kadın şüphelilerin de bulunduğu iddianamenin en kritik ismi ise Emre Bal. İddianamede Bal’ın, DEAŞ’ın Türkiye’deki yöneticilerinden Halis Bayancuk ile DEAŞ’tan yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin avukatlığını yaptığı ifade edildi.

ANKARA'DA OKUL KURMUŞLAR

Şüphelilerin Türkiye Cumhuriyeti’ni ve mevcut düzeni tağut/kafir düzen olarak gördüklerine dikkat çekilen iddianamede, Ankara Etimesgut’taki Tevhid Dergisi Derneği’nde küçük yaştaki çocuklara eğitim verildiği, 60 civarında çocuğun her sabah servislerle evlerinden alındığı kaydedildi. İddianamede, örgütün bu sayede gelecek dönemde eleman potansiyelini artırma ve eylem potansiyelini canlı tutma çabası içinde olduğu belirtildi.

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REİNA AZMETTİRİCİSİ İLE BAĞLANTILI

DEAŞ'tan tutuklu olan Halis Bayancuk’un tutuklanmadan önce ayda bir kez derneğe konuşmacı olarak geldiği belirtildi. İddianamede, Bayancuk’un avukatı Emre Bal’ın, 1 Ocak 2017’de 39 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul Reina saldırısının azmettiricisi olduğu şüphesiyle tutuklanan Yasser Mohamed Salem Radown’u, 27 Kasım 2016’da Aydın Geri Gönderme Merkezi'nden alarak Ankara’ya getirdiği belirtildi.

BAL'IN TAPELERİ DE İDDİANAMEDE

Dernekteki sohbetlere katıldığı belirtilen Emre Bal’ın telefon tapeleri de iddianameye girdi. Tapelere göre Bal'ın, Halis Bayuncuk'un gözaltına alınmasını hukuksuzluk olarak nitelediği, yargılanan kişilerin adli evraklarını da tek çatı altında toplayarak arşiv çalışması yaptığı aktarıldı. Emre Bal’ın, cezaevinde bulunan DEAŞ’lılar ile dışarıda bulunan şahıslar arasındaki haberleşmeyi sağladığına da dikkat çekildi.