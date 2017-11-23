Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

MHP Genel Bahçeli Devlet Bahçeli, Manisa'da toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"16 Nisan'da sizlerin oyları ile anayasal bir içerik kazanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra seçim barajı yeniden düşünülmelidir dedik bir kıyamettir kopardılar. Kötülük abideleri ile iyi niyetli görüşlerimizi çarpıtarak yansıttılar. Baraj endişesi ile telaşlandığımızı utanmadan, yüzsüzce dillerine doladılar. MHP baraj korkusu olan değil, barajlara rağmen, tüm engelleri yıka yıka bugünlere ulaşmış büyük bir millet eseridir. Baraj olursa geçeriz, önümüze set çekerlerse aşarız."