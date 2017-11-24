Bakan Çavuşoğlu: ABD bundan sonra YPG'ye silah vermeyecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde konuşulan konular arasında Suriye'de bulunan PKK/YPG terör örgütüne verilen silahların da olduğunu belirterek "Sayın Trump net bir şekilde talimat verdi ve bundan sonra YPG’ye silah verilmeyeceğini, esasen bu saçmalığa daha önce son verilmesi gerektiğini net bir şekilde söylemiştir." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Leonard She Okitundu Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Erdoğan- Trump telefon görüşmesine ilişkin bir soru üzerine, “Sayın Cumhurbaşkanımız Soçi Zirvesi ile ilgili bilgiler aktarmıştır. Esasen Cenevre sürecine entegre edilmesi ve meşruiyet kazanması ile ilgili bir çok alanda, yani Suriye ile ilgili, siyasi çözümle ilgili konularda Rusya ile ABD’nin de görüşleri örtüşüyor, bizim de ABD ile görüşlerimiz örtüşüyor. Tabi örtüşmeyen konular da var." ifadelerini kullandı.

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Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Biz nasıl Soçi’de YPG’nin Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılmasına karşı çıktıysak ki İran da bu konuda karşı çıkmıştır. Oradaki açıklamayı da gördünüz, terör örgütlerinin burada yer almaması gerektiği ve özellikle Suriye’nin sınır ve toprak bütünlüğüne saygı duymayan ve buna karşı olan grupların da bu kongrede yer alamayacağını net bir şekilde zaten belirttik. Kimlerin katılacağı konusunda da üç ülke birlikte istişare edecek, birlikte karar verecek.”

Çavuşoğlu, “YPG’nin böyle bir oluşumda yer almaması gerektiğini çok net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız, Trump’a da iletmişlerdir.” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim ABD ile ilişkilerimizi olumsuz anlamda en çok etkileyen konulardan biri ise, FETÖ ve diğer konuların yanında, ABD’nin YPG’ye vermiş olduğu silahlardır. En son bazı zırhlı araçların da verildiğini gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız bu rahatsızlığını bir kez daha Sayın Trump’a iletmiştir. Sayın Trump da net bir şekilde talimat verdi ve bundan sonra YPG’ye silah verilmeyeceğini, esasen bu saçmalığa daha önceden son verilmesi gerektiğini net bir şekilde söylemiştir."