Balıkesir'de terör operasyonu: 2 gözaltı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, terör örgütü El Nusra üyesi oldukları iddia edilen iki kişi yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, El Nusra silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edremit ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, A.U.H. ve C.Z. ikametlerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.