Başbakan Yıldırım: Geçiş noktası Türkiye

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu katılımcıları onuruna verilen öğle yemeğinde konuştu. Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanımız, İran Cumhurbaşkanı Sayın Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin bir araya gelerek Astana sürecindeki son durumu değerlendirecekler ve buradan bir adım sonrasına, Cenevre sürecine geçiş için gerekli kararları alacaklardır.

Sadece insanlar ölmüyor insanlık da ölüyor

Artık küresel terör en büyük tehdit haline gelmiştir. İkinci büyük tehdit de göçtür. Bölgemizde maalesef yaşanan istikrarsızlıklar dolayısıyla bugün göçmen durumunda olanların sayısı 55 milyonu aşmıştır. Dünyada kaç tane ülke vardır, nüfusu 55 milyon olan? Belki 20 tane ülke vardır. Dolasıyla bu sorunu görmezden gelmek, umursamaz davranmak ve gücü duvarları yükselterek önleyeceğini zannedenler çok ama çok yanıldığını yakın zamanda anlayacaklardır. Terörle mücadeleyi yaparken bir yandan da bu terörü doğuran nedenlerin bütün ülkeler tarafından dikkatle incelenmesini, BM'nin bu konuda daha etkin bir rol almasını beklemekteyiz.

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İnsanların öldüğü yerde, Birleşmiş Milletler eğer etkin rol alamıyorsa, aslında sadece insanlar ölmüyor insanlık da ölüyor demektir.

Geçiş noktası Türkiye

Zenginlik noktaları, merkezleri artık Batı'dan Doğu'ya doğru hareket ediyor. İşte bütün iki yönlü bu harekette de geçiş noktası Türkiye'dir, Anadolu topraklarıdır.