Başbakan Yıldırım İngiltere'ye gidiyor

Başbakan Binali Yıldırım İngiltere ziyareti önce havalimanında açıklama yaptı.

Yıldırım; "Suriye ve Irak'taki iç savaşın tamamen sona erdirilmesi ve bu topraklardan terör örgütlerinin arındırılmasını görüşeceğiz. Soçi toplantısı değerlendireceğiz. Bugün ve yarın devam edecek bu ziyarette iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelme fırsatımız olacak. BBC başta olmak üzere Avrupalı medya temsilcileri ile bir araya gelerek bölgesel konuların ele alınacağı toplantılar gerçekleştireceğiz" dedi.

ABD ortaklığı sona erdirmeli

ABD'nin terör örgütü YPG'ye silah desteğini kesmesine ilişkin Yıldırım; "Beklentimiz bir an önce bu ortaklığı sona erdirmeleri ve gerçek ortaklarına, müttefiklerine geri dönmeleri." dedi.