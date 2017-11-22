Başbakan'dan YKS ve TEOG açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, lise ve üniversiteye geçiş sisteminin değiştirilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Yıldırım, Davutpaşa Kongre Merkezi'nde Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) akademik yıl açılışı ve fahri doktora tevcih törenindeki konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Hiçbir şey kaldırılmıyor, hiçbir şey ters düz edilmiyor. TEOG vardı, getirilen sistem ondaki kazanılan tecrübeleri kullanarak öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin beklentisine daha iyi cevap verecek bir hale dönüştürülmesidir. Yoksa 'Hadi bunu attık çöpe, yeni bir sistem geldi. Biraz da bununla uğraşın.' Bu tür takdimler külliyen yanlıştır. Yapılan yok etme, değiştirme değil, geliştirmeye yönelik tasarruflardır, uygulamalardır" ifadesini kullandı.

GÜNDEM İşte detayları ile TEOG'un yerine gelen sistem

REKLAM

Üniversite sınav sistemindeki değişiklik

Başbakan Binali Yıldırım, üniversite sınavlarında ve liseye geçiş sınavlarında yeni bir değişikliğe gidildiğini anımsatarak, bunu "Bakan geldi, değişti, yapboz tahtası oldu. Bir sistem değiştirildi, yeni sistem geldi" şeklinde takdim etmenin haksızlık olduğunu söyledi.

Yapılan şeyin mevcudun daha da geliştirilmesi olduğunu belirten Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hiçbir şey kaldırılmıyor, hiçbir şey ters düz edilmiyor. TEOG vardı, getirilen sistem ondaki kazanılan tecrübeleri kullanarak öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin beklentisine daha iyi cevap verecek bir hale dönüştürülmesidir. Yoksa 'Hadi bunu attık çöpe, yeni bir sistem geldi. Biraz da bununla uğraşın.' Bu tür takdimler külliyen yanlıştır. Yapılan yok etme, değiştirme değil, geliştirmeye yönelik tasarruflardır, uygulamalardır. Bunun sonuçlarını da inşallah içinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılında görmüş olacağız. Amacımız, bütün öğrencilerimizin arzu ettiği, istediği şekilde eğitimlerini sürdürmeleri, istedikleri yerlere gitmeleri."

REKLAM

Yıldırım, mezun olan öğrenci kadar okul bulunduğunu ifade ederek, eskiden bunun olmadığını, üniversite mezunlarının sayısının okulların kontenjanlarının 3-5 katı olduğunu anlattı.

GÜNDEM ÖSYS'den YKS'ye 'üniversite' maratonu

Şu anda üniversitelerin mezun olan sayısı kadar da öğrenci aldığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Niye sınav yapılıyor o halde? Farklı yerlere gitmek isteyenler var, seçici olanlar var. Onlara da bir imkan tanıyacağız. Ortaokuldan liseye geçenlerin sayısı 1 milyon 300 binse o kadar öğrenciyi alacak da lisemiz var. Ama bunlardan bir kısmı özellikli, proje lisesi, farklı bir şeyi var. Onlar için istiyorlarsa sınava girecekler, orada yarışacaklar. Yarışanlar arasında hak kazananlar oraya gidecek. Kazanamayanlar kayıp mı edecekler, yok onlar da mutlaka bir yere yerleştirilecekler. Tercihen de ikametlerine en yakın bir okula yerleşmiş olacaklar. Ayrıca 2019'a kadar da inşallah orta öğretimde, ilkokul, orta okul, lisede tekli öğretime geçeceğiz. Bu hedefi koyduk. Bu hedef doğrultusunda belki 3 bin derslik açığımız var. Özellikle birkaç büyükşehirde derslik açığımız var. Onu da vatandaş devlet iş birliğiyle devletimizin imkanlarıyla önümüzdeki 2 senede tamamlayıp artık sabahçı, öğlenci derdini de ortadan kaldırmış olacağız. Bütün gün boyunca öğrencilerimiz derslerini alacaklar ve daha iyi geleceğe kendilerini hazırlamış olacaklar."

REKLAM

Başbakan Yıldırım konuşmasının sonunda kız kardeşinin kızının YTÜ mezunu mimar olduğunu belirterek, kendisini izlemeye geldiğini söyledi.