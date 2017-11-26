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İSTANBUL

Basın Ekspres yolunda feci kaza: 9 araç birbirine girdi

Basın Ekspres yolunda yola dökülen çamur nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. 9 aracın birbirine girdiği kazada 3 kişi yaralandı.

Haber MerkeziIHAYeni Şafak
Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi.
Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi.

Kaza, 05.00 sıralarında Basın Ekspres yolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola çamur dökülmesinden dolayı yol kayganlaşmaya başladı. Kayganlaşan yolda gelen araçlar birbirine çarpmaya başladı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 araç birbirine girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 3 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri olası yeni bir kazanın önüne geçmek için güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar çekicilerle kaldırılmaya başlandı. Araç kaldırma ve yol çalışması sürüyor.

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Öte yandan bir polis aracının da karıştığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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