Bayburt merkezli FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Bayburt merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY'nin mahrem asker yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla, 15'i muvazzaf subay, biri ise subaylıktan zabıtalığa geçmiş 16 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Bayburt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bayburt merkezli, Ankara, İstanbul, Nevşehir, Bingöl, Denizli, Gaziantep, Hatay, Isparta, Tekirdağ ve Hakkari'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, Bayburt Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.