Bingöl'deki PKK operasyonunda el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda toprağa gömülü erkek terörist cesedi ile el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince bölücü terör örgütünün kış için üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Karlıova ilçesi kırsalında operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, terörist olduğu değerlendirilen toprağa gömülü vaziyette erkek cesedi ile basma kalıplı el yapımı patlayıcı ve bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.