Bize mahrem FBI’ya serbest!

Türkiye’ye karşı faaliyet gösteren terör örgütlerine desteğini esirgemeyen ABD, Türkiye’de PKK, DEAŞ ve FETÖ hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında ABD’li şirketlerden istediği bilgileri vermemek için ayak oyunları yaparken CIA gibi kendi kurumlarına esirgemiyor. Terör örgütü militanları, bazen haberleşmek bazen de propaganda amaçlı Apple, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Yahoo ve Gmail gibi ABD menşeili şirketlerin uygulama ve cihazlarını kullanıyor. Türkiye’yi hedef alan PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleri de bu uygulama ve cihazları kullanıyor.

ABD SORULARA CEVAP VERMİYOR

Ancak Türk makamlarının, PKK, DEAŞ ve FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bilgi taleplerine karşı ABD, ketum olmayı sürdürüyor. Türk makamları, yapılan paylaşımları, verileri, ID ve yazışmalarını talep edince ABD’li şirketler, “kişisel verilere saygı gösteriyoruz” gerekçesiyle teröre kalkan oluyor.

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BİNİŞ’İN TABLETİ ÖRGÜTÜ ÇÖZECEK

Son olarak 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı’da bulunan örgütün tepe isimlerinden sivil imam Harun Biniş’in, tüm gece elinde Apple marka beyaz renkli bir İpad’i kullandığı ortaya çıktı. Biniş’in tableti, örgütün sözde Hava Kuvvetleri imamı Kemal Batmaz ile 16 Temmuz sabahı birlikte yakalanana kadar elinde kullandığı belirlendi. Tablet için Apple’dan bilgi talep edildiği ancak olumsuz cevap alınınca, Türk yetkililerce cihazın kırılması için başlatılan çalışmanın sona yaklaşıldığı öğrenildi. Tablette, örgüte ait çok önemli bilgiler olduğu ve çözülmesi halinde FETÖ’nün yapılanmasının çökebileceği değerlendiriliyor.

ABD’DEN ÇİFTE STANDART

Yine yakın zaman içinde Ankara’da Rusya Büyükelçisi Karlov suikastının faili Altntaş’ın Apple marka cep telefonunun iCloud hesabı istenmiş, Apple ise olumsuz cevap vermişti. Ancak geçtiğimiz yıllarda ABD Kaliforniya eyaletinde San Bernardino’da bir silahlı saldırıyı soruşturan FBI, saldırgan Syed Rizwan Farook’un iPhone 5c telefonunun şifresini istemişti. Apple, bu bilgiler paylaşmamasına rağmen FBI’in bu bilgilere ulaşması dikkat çekmişti. FBI’in ise bu bilgileri nereden elde ettiği merak konusu olmuştu.