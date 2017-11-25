'Bizim ticaretimizi başka ülkenin kuralları belirleyemez'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ABD'de devam eden Rıza Sarraf davasına ilişkin, "Türkiye'nin bir vatandaşı, bir başka ülkeye ihracat yapıldığı için üçüncü ülke tarafından yargılanıyor. Bu, vahim bir tablo. O ülkenin kendi kanunları farklı olabilir ama bizim ticaretimizi, ihracatımızı, ithalatımızı bir başka ülkenin kuralları belirleyemez." dedi.

Turan, Lapsekili İş Adamları Derneğinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ülkede orta kesimin de büyümesi ve gelişmesinin önünü açacak adımlar attıklarını söyledi.

Ekonomik büyümenin önemine işaret eden Turan, "Hindistan'dan sonra en çok büyüyen ülkenin Türkiye olması, bizler için kıymetlidir. Bunları yaparken yerel partnerlerle, esnaf odalarıyla, sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket ediyoruz." diye konuştu.

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"Türkiye'nin başarılarını hazmedemeyenler var"

Türkiye'nin başarılarını ve büyümesini hazmedemeyen yapıların olduğunu belirten Turan, "Bu, içeride de dışarıda da böyle. Türkiye büyüdükçe etrafına örnek olan, milli egemenliğini kayıtsız şartsız millete teslim eden, kendi iddiasını ortaya koyan bir ülke oldukça uluslararası güçlerin zaman zaman hedefi haline geldi." ifadelerini kullandı.

Turan, ABD'de devam eden Rıza Sarraf davasına değinirken de şunları söyledi:

"Türkiye, bir başka ülkeye ihracat yaptı diye bu ülkenin vatandaşları, bir başka ülkede yargılanıyor. Altını çiziyorum; Türkiye'nin bir vatandaşı, bir başka ülkeye ihracat yapıldığı için üçüncü ülke tarafından yargılanıyor. Bu, vahim bir tablo. O ülkenin kendi kanunları farklı olabilir ama bizim ticaretimizi, ihracatımızı, ithalatımızı bir başka ülkenin kuralları belirleyemez. Kim ne derse desin, biz polemik yapmak istemiyoruz. Biz, dünyayı görüyoruz ama biz, Amerika'nın 52. eyaleti değiliz. Biz, başka bir ülkenin eyaleti değiliz. O yüzden son günlerde gündemde olan bu dava başta olmak üzere, Türkiye'ye yapışan iddiaların, oyunların ne olduğunu biliyoruz. Senin ambargon kendi ihracatınla ilgili olabilir ama bizim ihracatımızla ilgili olmaz. Biz, Türkiye'de bu konularda nasıl adım atacağımızı biliyoruz."

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"Bazı muhalefet partileri ABD'nin sözcülüğünü yapıyor"

Muhalefet partilerine de tepki gösteren Turan, "Türkiye'de bazı siyasal partiler, ülkenin, mahkemenin, devletin yanında olmak yerine, nasıl ki FETÖ'nün, darbenin sözcülüğünü yaptılarsa bugün de 'Amerika'nın sesi radyosu' gibi çalıştıklarını ibretle takip ediyoruz. İstiyoruz ki kendilerine gelsinler. Onları Amerika'nın sesi değil, Türk milletinin sesi gibi davranmaya davet ediyoruz." dedi.