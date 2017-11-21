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BOLU

Bolu Dağı'nda kar ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiliyor

Bolu'da Dağı'ndaki kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı mevkisinde kar kalınlığının 25 cm'ye ulaşması sonucu karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Haber MerkeziAA
Bolu Dağı'ndaki yoğun kar yağışı, sürücülere ulaşımda zor anlar yaşatıyor.
Bolu Dağı'ndaki yoğun kar yağışı, sürücülere ulaşımda zor anlar yaşatıyor.
Bolu Dağı'ndaki yoğun kar yağışı, sürücülere ulaşımda zor anlar yaşatıyor.
Bolu Dağı'ndaki yoğun kar yağışı, sürücülere ulaşımda zor anlar yaşatıyor.
Bolu Dağı'ndaki yoğun kar yağışı, sürücülere ulaşımda zor anlar yaşatıyor.
Bolu Dağı'ndaki yoğun kar yağışı, sürücülere ulaşımda zor anlar yaşatıyor.
Bolu Dağı'ndaki yoğun kar yağışı, sürücülere ulaşımda zor anlar yaşatıyor.
Bolu Dağı'ndaki yoğun kar yağışı, sürücülere ulaşımda zor anlar yaşatıyor.
Bolu Dağı'ndaki yoğun kar yağışı, sürücülere ulaşımda zor anlar yaşatıyor.
Bolu Dağı'ndaki yoğun kar yağışı, sürücülere ulaşımda zor anlar yaşatıyor.

D-100 Karayolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Bölgede kar yağışı etkisini arttırırken, kar kalınlığı yer yer 25 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından Elmalık mevkisindeki kontrol noktasında, Bolu Düzce istikametine tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor. Sürücüler kent merkezi güzergahında bulunan araç park alanlarına yönlendiriliyor.

Yolda kalan bazı sürücüler ise vatandaşların ve polis ekiplerinin desteğiyle kurtarıldı.

Öte yandan Mudurnu ilçesi sınırları içinde kalan Sülüklü Göl Tabiat Parkı, Taşkesti Pürenli Yaylası ve Abant-Taşkesti karayolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 11 kişi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

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