Bolu Dağı'nda sis yoğunluğu artıyor

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve yoğun sis etkili oluyor.

Bölgede etkili olan yağış ve yoğun sis nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Karayolunun Düzce kesimi Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak ve Elmalık, Bolu kesiminde ise Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Bu güzergahlarda tedbir alan trafik ve Karayolları ekipleri, sürücüleri takip mesafesi ve aşırı hız konusunda uyardı.

Öte yandan Meteoroloji İl Müdürlüğü yetkilileri, yağışın devam edeceğini ara ara kar yağışının görülebileceğini bildirdi.