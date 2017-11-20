Bolu'da 40 kişi tedavi altına alındı

Bolu'da bir hastanede bulantı ve kusma şikayetiyle yetkililere başvuran 26'sı hasta, 14'ü refakatçi olmak üzere toplam 40 kişinin tedavi altına alındığı bildirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi ünitesinde 26 yatan hasta ve 14 refakatçi olmak üzere toplam 40 kişide bulantı ve kusma şikayetleri başladığı belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü uzman ekipleri tarafından gerekli incelemelerin gecikmeden yapıldığı kaydedilen açıklamada, yemek ve içme kullanma suyuyla kaplıca havuzu sularından tetkik yapılmak üzere numunelerin alındığı ifade edildi.

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İl Sağlık Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün açıklaması

Açıklamada, bulantı ve kusma şikayeti olan 40 kişiden durumu ağır olan vakanın bulunmadığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Etkilenen kişilerde ishal bulunmamaktadır. Bulantı ve kusma şikayetleri dışında bir bulgu yoktur. Vak'alardan 10 kişi Köroğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş olup, diğer vak'alar yerinde tedavi altına alınmıştır. Sevk edilenlerin içinde de şu an itibarıyla durumu ağır olan kimse bulunmamaktadır. Bu vak'alar acil serviste gözlem ve takip altındadır. İncelemeler devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Yemekten bir süre sonra kusma başladı

Öte yandan, hastanede refakatçi olduğunu söyleyen ve öğle yemeğinde tavuk, çorba ve tatlı yediklerini anlatan Perihan İlbey, "Yemekten çok yemedim ama yemek yiyenlerin aradan belli bir zaman geçtikten sonra kusmaya başladığını fark ettik. Çok sayıda kişi kusma şikayeti ile farklı hastaneye götürüldü." diye konuştu.