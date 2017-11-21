'Bozuk meralar tamamen ağaçlandırılacak'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bozuk meraları ağaçlandıracaklarını belirterek, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımızla oturduk, konuştuk. Dedik ki 'Bozuk meralar var, hiç mera vasfı yok. Müsaade edin bunları ağaçlandıralım.' Bu şekilde il bazında bir hazırlık yapıyoruz. Topluca bunları bize verecek ve mera olarak kullanılmayan bozuk meraları tamamen ağaçlandıracağız." dedi.

Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığının 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Denizli'den Ankara'ya kadar ağaçlandırma yapılmasına yönelik bir soru üzerine Eroğlu, bunun "mümkün" olduğunu ancak genel olarak ağaçlandırılacak bir alanın kalmadığını söyledi.

Vatandaşlara ücretsiz fidan verilecek

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Okul bahçeleri, hastane yolları, mezarlıkların hepsini ağaçlandırdıklarını ve vatandaşa da ücretsiz fidan verdiklerini aktaran Eroğlu, "Geçtiğimiz haftalarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımızla oturduk, konuştuk. Dedik ki 'Bozuk meralar var, hiç mera vasfı yok. Müsaade edin bunları ağaçlandıralım.' Bu şekilde il bazında bir hazırlık yapıyoruz. Topluca bunları bize verecek ve mera olarak kullanılmayan bozuk meraları tamamen ağaçlandıracağız." diye konuştu.

Eroğlu, meraları üçe ayırdıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Birincisi 'çok iyi mera' bu kesinlikle korunacak. Meraları koruma kanunu var başka maksatla kullanılamıyor. İkincisi 'mera vasfı bozuk fakat hayvancılık açısından kullanılması önemli olanları' da hem Orman Bakanlığı hem de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı buraları ıslah edecek. Üçüncüsü de 'mera olarak kullanılması mümkün olmayan dik yamaçlar, bozkırlar gibi hayvancılık yapılmayan meralar. Bunları toptan alıp ağaçlandırmak maksadıyla bir mutabakata vardık."

Fidanların bakımına ilişkin bir soruya ise Eroğlu, "Dikilen fidanların bakımı konusunda haklısınız, talimat verdim. Dikilen fidanların mutlaka bakımının yapılması gerekiyor." dedi.

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