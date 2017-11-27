'Burası İstanbul' diyerek Düzce'ye bıraktılar'

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Afganistan uyruklu 115 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollardan yurda giriş yapan Afganistan uyruklu 115 kaçak, İstanbul'a götürülmek üzere doğu illerinden kamyona bindirildi.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı mevkisindeki bir dinlenme tesisine giren kamyondaki kişi ya da kişiler, boş bir araziye getirdikleri göçmenleri İstanbul'a vardıklarını söyleyerek araçtan indirdi.

Çevreye dağılan yabancı uyruklu insanları gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığına getirerek, ifadelerini aldı.

Kaçakların, buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

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Bu arada ekipler, kaçakları kamyonla getiren kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor.