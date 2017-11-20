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Bursa haber: Uludağ'a kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu

Burası Uludağ

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da tipi şeklinde kar yağmasının ardından kalınlık 10 santimetreye çıktı. Yeniden beyaz gelinliğini giyen zirvede vatandaşlar kar topu oynadı.

Haber MerkeziIHA
Uludağ'da kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.
Uludağ'da kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

Uludağ'da yaklaşan yeni sezon öncesi kar yağışının erken başlaması turizmcileri sevindirdi. Bugün öğle saatlerinde başlayıp etkisini arttıran yağış sebebiyle Uludağ bir kez daha beyaz gelinliği giydi.

Uludağ'a bu sene yılın ilk karı 15 Ekim'de düşmüş, havaların ısınmasıyla birlikte aynı gün içerisinde erimişti.

Balkanlar'dan gelen soğuk hava etkisini Uludağ'da kar yağışı şeklinde gösterdi. Öğle saatlerinde başlayan yağışla kar kalınlığı zirvede 10, oteller bölgesinde ise 6 santimetreye ulaştı. Gündüz hava sıcaklığının eksi 2’yi gösterdiği Uludağ’da gece en düşük sıcaklığın eksi 5 derece civarında olması bekleniyor. Kar yağışının bu gece ve yarın da devam edeceği belirtildi.

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Vatandaşlar kar topu oynadı, kapanan yolları iş makineleri açıyor

Uludağ’a kar yağdığını duyan vatandaşlar kar topu oynamak için oteller bölgesine akın etti. Yeniden karın heyecanı yaşayan vatandaşlar, bol bol selfie çekti. Karla kaplanan yollar ise iş makineleriyle sürekli açılıyor.

Uludağ'a kar yağdığını duyunca geldiklerini belirten vatandaşlar, "Kar yağacağını duyunca Uludağ'a çıktık. Kar tipi şeklinde yağıyor. Yerlerde tutmuş. Biz de bu yılın ilk karıyla tanışmanın keyfini çıkartıyoruz" dedi.

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Yurttan kar manzaraları
FOTOĞRAF17
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Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
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Bahar mevsiminin yaşandığı Başkale ilçesinde, dünden beri etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.
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Etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Yolda kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.
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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde yılın ilk karı Akdağa düştü. Bu sene havanın geç soğumasıyla beraber Çelikhan’ın en yüksek noktası olan Akdağ’a yağmurun ardından ilk kar düştü.
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Hakkari’de lapa lapa kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.
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Akşam saatlerinde başlayan yağmur, sabah yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezi beyaza bürünürken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise aldıkları şemsiyelerle kendilerini korumaya çalıştı.
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Bir taraftan sis, diğer taraftan kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde hayat adeta durma noktasına geldi.
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Bayburt-Erzurum güzergâhındaki 2409 rakımlı Kop Dağı’nda görülen kar yağışı, zirve noktaları beyaza büründürdü. Kar ulaşımda aksamalara neden olmazken, gizli buzlanmalara karşı yetkililer sürücüleri uyardı.
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Hava sıcaklığının sıfırın derecenin altına düştüğü Erzurum’da Palandöken Kayak Merkezi, beyaz örtüye büründü.
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Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı Palandöken’de beyazla sarı rengin tonları kartpostallık görüntü oluşturdu.
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Kar yağışının etkili olduğu Palandöken’de zemin karla kaplandı. Palandöken’de çalışan inşaat işçileri pürümüzle ateş yakarak ısındı.
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Erzurum’a artık tam anlamıyla bu sezonun kışının geldiğini ifade eden işçiler, “Yerdeki kar kalınlığı 5 santimetre. Tipi de şiddetini artırıyor. Erzurum beyaz gelinliğini giyindi ve artık yaşam biraz daha zorlaşacak” dediler.
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Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı ormanlık alanlarda kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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Yurttan kar manzaraları
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Yurttan kar manzaraları
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Yurttan kar manzaraları
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Yurttan kar manzaraları
Yurttan kar manzaraları
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum ve Erzincan çevrelerinde öğlen saatlerinden itibaren yağmur, karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı öngörülürken, yağışların akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde etkili olması bekleniyor.
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