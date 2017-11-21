CHP’den NATO çarkı

15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişimini kontrollü darbe olarak niteleyen ve tiyatro olduğunu iddia eden CHP, yeni bir skandala imza attı. AK Parti’nin skandalın üzerine gitmediğini iddia eden CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, olayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir can suyu için yapılmış olabileceğini savundu. Altay, dün TBMM’de konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Bu olayın özürle geçiştirilmesi ve kapanması halinde aklımıza şu gelir: Acaba yıpranmış, tükenmiş Erdoğan’a bir can suyu mu lazımdı da böyle NATO tarihinde görülmemiş bir olayla karşılaştık. Bu işi yapan teknisyen, teknikerlerin durumlarının, ilişkilerinin açıklanması lazım. Erdoğan her sıkıştığında bir uluslararası komplo, tezgâhla baş başayım, diyerek milletten güven tazeleyeceğini düşünüyorsa yanılgı içindedir. Erdoğan, özür dilediler, mesele bitti, diyorsa, bu işin peşini Türkiye Cumhuriyeti olarak bırakıyorsak, bu bir tezgâhtır. Değilse, bu teknisyenlerin, sicilinin, ilişkilerinin açıklanması lazım."