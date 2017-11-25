Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Türkeş ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ile bu sabah telefonda görüştüğü bildirildi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, bu iki görüşmenin MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in doğumunun yüzüncü yılı vesilesiyle yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yle görüşmesinde MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in bu ülke ve millet için yaptığı olumlu katkılara dikkati çekerek, kendisinin hayırla yad edilmekte olduğuna değindi. Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş’le de ayrıca görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhuma Allah’tan rahmet dilediği kaydedildi.