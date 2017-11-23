GündemCumhurbaşkanı Erdoğan Bir gün yaşatmazlardı
POLİTİKA

Canlı izle: ​Cumhurbaşkanı Erdoğan subay mezuniyet töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gün yaşatmazlardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda muvazzaf subay adaylarının mezuniyet töreninde konuştu. Ordunun önemine vurgu yapan Erdoğan, yeniden yapılanan Kara Harp Okulu'ndaki subay adaylarına "Günün 24 saati, yılın 365 günü kesintisiz operasyon yürütebilecek güçlü bir ordumuz olmasaydı bizi bu coğrafyada bir gün yaşatmazlardı" ifadeleriyle seslendi.

Haber MerkeziYeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda muvazzaf subay adaylarının mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeniden yapılandırılan Kara Harp Okulumuzun ilk mezunlarını veriyoruz. Bu şerefli kurumu kirleten darbecilerin tamamı tasfiye edildi. Biz önce eski sistemi tümüyle tasfiye ettik, tek çatı altında birleştirdik. Asli görevi olan subay yetiştirme odaklı olarak yeniden yapılandırarak eğitim öğretim faaliyetine başladık. Tek bir gayesi vardır. O da, TSK'ya en iyi, en donanımlı subayları yetiştirmektir. Harp Okullarımıza bunu dışında misyon biçmeye kalkanlara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Biz aynı tecrübeleri tekrar tekrar yaşama yanlışına düşemeyiz. Tamamen yerli, milli bir yapıyı buralara hakim kıldığımıza inanıyorum.

REKLAM

Önümüzdeki yıl harp okullarına yapılan müracaat sayısının katılarak artacağına inanıyorum. Bu ordu darbecilerin ordusu değildir. Bu ordu FETÖ'cülerin ordusu hiç değildir. Bu ordu şu veya bu yabancı kurumun ordusu hiç değildir. Sadece ve sadece Türkiye'nin, Türk milletinin ordusudur. Bu sancak tıpkı bayrağımız gibi, ezanlarımız gibi gerektiğinde canımız pahasına korumamız gereken namusumuzdur.

"Güçlü bir ordumuz olmasaydı bizi bu coğrafyada bir gün yaşatmazlardı"


Sınırlarımızın Irak tarafında terör örgütüne çok ciddi darbeler vuruyoruz. Bugün Türkiye operasyon kabiliyet ve tecrübe bakımından herhalde dünyanın en güçlü birkaç ordusundan birine sahiptir. Günün 24 saati, yılın 365 günü kesintisiz operasyon yürütebilecek güçlü bir ordumuz olmasaydı bizi bu coğrafyada bir gün yaşatmazlardı.

REKLAM

Suriye krizi sırasında bir kez daha gördük ki başımız belaya girdiğinde ülkemize elini uzatacak ne uluslararası bir kurum ne de kendi kardeşlerimiz dışında bir toplum yoktur. Dost ve kardeş toplumların da maalesef bize destek sağlayacak gücü olmadığını da biliyoruz. Onun için kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. TSK'yı her bakımdan büyütmek, güçlendirmek mecburiyetindeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda
FOTOĞRAF24
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli karşıladı.
Title
Orgeneral Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığında muvazzaf subay adaylarının mezuniyet töreninde, ordusuna, Peygamber ocağı diyen gaziliği ve şehitliği mertebelerin en yücesi gören Türk milletinin, ordu-millet vasfının müstesna ve güzide timsalini teşkil ettiğini söyledi.
Title
TSK'nın binlerce yılık köklü tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de bağrından çıktığı asil milletin sevgisine, güvenine ve desteğine layık olmak için var gücüyle çalıştığını aktaran Orgeneral Akar, eli kanlı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da millete bir zilleti yaşatmaya ve TSK'nın tarihine kara bir leke sürmeye kalkıştığını belirtti.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli karşıladı.
YORUM YAP


40 ilde FETÖ'nün askeri mahrem imamlarına operasyon
GÜNDEM
40 ilde FETÖ'nün askeri mahrem imamlarına operasyon

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'uçan kaleler'inden gösteri uçuşu
OYNAT00:44
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'uçan kaleler'inden gösteri uçuşu
Genelkurmay Başkanlığınca, TSK'nın envanterine giren CH-47F Chinook helikopterleri için Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı Birlik Komutanlığında basın turu düzenlendi. TSK, "Uçan kale" CH-47F Chinook helikopterleriyle eğitim ve diğer uçuşlarını sürdürüyor. Çift motorlu, iki rotorlu, yaklaşık 8 ton yük taşıyabilen helikopterlerin yakın zamanda önemli görevlerde kullanılması hedefleniyor.
YORUM YAP

TSK'dan 'Kış Tatbikatı'
OYNAT04:04
TSK'dan 'Kış Tatbikatı'
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kış Tatbikatı, Kars'ta devam ediyor. Ağır kış koşullarında TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin denendiği tatbikata bin 378 personel katılıyor, bin 281 değişik çapta silah kullanılıyor.
YORUM YAP

REKLAM


KAPAT

YUKARI