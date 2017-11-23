Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gün yaşatmazlardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda muvazzaf subay adaylarının mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bugün, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yeniden yapılandırılan Kara Harp Okulumuzun ilk mezunlarını veriyoruz. Bu şerefli kurumu kirleten darbecilerin tamamı tasfiye edildi. Biz önce eski sistemi tümüyle tasfiye ettik, tek çatı altında birleştirdik. Asli görevi olan subay yetiştirme odaklı olarak yeniden yapılandırarak eğitim öğretim faaliyetine başladık. Tek bir gayesi vardır. O da, TSK'ya en iyi, en donanımlı subayları yetiştirmektir. Harp Okullarımıza bunu dışında misyon biçmeye kalkanlara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Biz aynı tecrübeleri tekrar tekrar yaşama yanlışına düşemeyiz. Tamamen yerli, milli bir yapıyı buralara hakim kıldığımıza inanıyorum.

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Önümüzdeki yıl harp okullarına yapılan müracaat sayısının katılarak artacağına inanıyorum. Bu ordu darbecilerin ordusu değildir. Bu ordu FETÖ'cülerin ordusu hiç değildir. Bu ordu şu veya bu yabancı kurumun ordusu hiç değildir. Sadece ve sadece Türkiye'nin, Türk milletinin ordusudur. Bu sancak tıpkı bayrağımız gibi, ezanlarımız gibi gerektiğinde canımız pahasına korumamız gereken namusumuzdur.

"Güçlü bir ordumuz olmasaydı bizi bu coğrafyada bir gün yaşatmazlardı"





Sınırlarımızın Irak tarafında terör örgütüne çok ciddi darbeler vuruyoruz. Bugün Türkiye operasyon kabiliyet ve tecrübe bakımından herhalde dünyanın en güçlü birkaç ordusundan birine sahiptir. Günün 24 saati, yılın 365 günü kesintisiz operasyon yürütebilecek güçlü bir ordumuz olmasaydı bizi bu coğrafyada bir gün yaşatmazlardı.

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Suriye krizi sırasında bir kez daha gördük ki başımız belaya girdiğinde ülkemize elini uzatacak ne uluslararası bir kurum ne de kendi kardeşlerimiz dışında bir toplum yoktur. Dost ve kardeş toplumların da maalesef bize destek sağlayacak gücü olmadığını da biliyoruz. Onun için kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. TSK'yı her bakımdan büyütmek, güçlendirmek mecburiyetindeyiz.

FOTOĞRAF 24 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli karşıladı. Orgeneral Akar, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığında muvazzaf subay adaylarının mezuniyet töreninde, ordusuna, Peygamber ocağı diyen gaziliği ve şehitliği mertebelerin en yücesi gören Türk milletinin, ordu-millet vasfının müstesna ve güzide timsalini teşkil ettiğini söyledi. TSK'nın binlerce yılık köklü tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de bağrından çıktığı asil milletin sevgisine, güvenine ve desteğine layık olmak için var gücüyle çalıştığını aktaran Orgeneral Akar, eli kanlı Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da millete bir zilleti yaşatmaya ve TSK'nın tarihine kara bir leke sürmeye kalkıştığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığı'nda muvazzaf subay adaylarının mezuniyet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli karşıladı.

GÜNDEM 40 ilde FETÖ'nün askeri mahrem imamlarına operasyon

OYNAT 00:44 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'uçan kaleler'inden gösteri uçuşu Genelkurmay Başkanlığınca, TSK'nın envanterine giren CH-47F Chinook helikopterleri için Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı Birlik Komutanlığında basın turu düzenlendi. TSK, "Uçan kale" CH-47F Chinook helikopterleriyle eğitim ve diğer uçuşlarını sürdürüyor. Çift motorlu, iki rotorlu, yaklaşık 8 ton yük taşıyabilen helikopterlerin yakın zamanda önemli görevlerde kullanılması hedefleniyor.

OYNAT 04:04 TSK'dan 'Kış Tatbikatı' Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kış Tatbikatı, Kars'ta devam ediyor. Ağır kış koşullarında TSK'nın imkan ve kabiliyetlerinin denendiği tatbikata bin 378 personel katılıyor, bin 281 değişik çapta silah kullanılıyor.

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