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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüşmesinin detayları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması yayınladı.

Haber MerkeziYeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin fotoğrafını Twitterdan yayınlamıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin fotoğrafını Twitterdan yayınlamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.
  • Türkiye ve ABD arasındaki ikili konuları ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, Suriye krizi ve bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunmuşlardır.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Soçi zirvesi hakkında ABD Başkanı Trump ile bilgi paylaştığı görüşmede, terörle mücadele üzerinde de durulmuştur.
  • Türkiye ve ABD ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine de değinen iki lider, DEAŞ, PKK, FETÖ ve benzeri örgütler dâhil, tüm terör örgütlerine karşı birlikte mücadele etme konusunda mutabık kalmışlardır.
  • Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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