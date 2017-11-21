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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'de Ruhani ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile Soçi'de görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi zirvesi sırasında İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Haber MerkeziYeni Şafak
Arşiv: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim ayında Ruhani ile İran’da bir araya gelmişti.
Arşiv: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim ayında Ruhani ile İran’da bir araya gelmişti.

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenecek zirvede, Suriye'de şiddetin azaltılması yönünde sağlanan ilerlemeler ve gerilimi azaltma bölgelerindeki faaliyetler ile Suriye’deki terör unsurlarıyla mücadele değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak yarın Soçi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımlarıyla Soçi'de "Suriye" konulu üçlü zirve yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve sırasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Zirvede, Astana toplantıları sonucunda Suriye'de şiddetin azaltılması yönünde sağlanan ilerlemeler ve tesis edilen gerilimi azaltma bölgelerindeki faaliyetler, Suriye'deki terör unsurlarıyla mücadele hususlarıdeğerlendirilecek.

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Zirvede, insani yardımların ulaştırılması ve Suriye'de siyasi çözüm yönünde 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesindeki Cenevre sürecine üç garantör ülke tarafından yapılabilecek katkılar da ele alınacak.

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