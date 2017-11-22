Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hisarcıklıoğlu'na 'sigara' göndermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 33. Bakanlar Oturumu'nun katılımcılarıyla tek tek tokalaştı ve aile fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan , Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'yla tokalaştığı sırada “Bu da sigarayı bırakmayanlardan" dedi. Erdoğan'ın bu sözleri gülüşmelere neden oldu. Tokalaşmanın ardından aile fotoğrafı çekildi.

Fotoğrafta, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf Bin Ahmed El Useymim, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ülke temsilcileri ve heyet başkanları yer aldı.