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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Beşiktaş'a tebrik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci tura yükselmesinin ardından "Tebrikler Beşiktaş, başarılarınızın devamı dileğiyle. Bravo" diyerek Siyah Beyazlıları tebrik etti.

Haber MerkeziYeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beşiktaş'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beşiktaş'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, İstanbul'da Porto ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Son maç öncesi Porto ile 1-1 kalarak gruptan çıkmayı garantileyen Beşiktaş'ı sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan tebrik eden kalın "Tebrikler Beşiktaş, başarılarınızın devamı dileğiyle. Bravo" dedi.

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