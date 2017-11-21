Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Beşiktaş'a tebrik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, İstanbul'da Porto ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkan Beşiktaş'ı tebrik etti.
Son maç öncesi Porto ile 1-1 kalarak gruptan çıkmayı garantileyen Beşiktaş'ı sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan tebrik eden kalın "Tebrikler Beşiktaş, başarılarınızın devamı dileğiyle. Bravo" dedi.
Tebrikler #Beşiktaş.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) 21" class="redactor-linkify-object">https://twitter.com/ikalin1/st... Kasım 2017
Başarılarınızın devamı dileğiyle...
Bravo👏👏👏