Dağ keçisi ölümlerinde 'veba' şüphesi

Tunceli’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ekipleri, görme kaybı ve kanlı ishal sonrası bir hafta içerisinde 6 dağ keçisinin öldüğünü belirledi. Son olarak aynı belirtilerle önceki gün bulunan bir dağ keçisinin de yapılan tüm müdahaleler rağmen telef olduğu bildirildi. Telef olan keçiden alınan numunelerin ise ölüm sebebinin tespit edilmesi için Elazığ Veterinerlik Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Laboratuvarına gönderildiği bildirildi.

Öte yandan dün de sabah saatlerinde yine Pülümür ilçesinde bitkin halde dağ keçisini gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, dağ keçisinin öldüğünü tespit etti. Yetkililer, telef olan dağ keçisini fotoğraflayarak kayıt altına aldı.

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"Bir haftada 6 dağ keçisi öldü"

Son bir haftada 6 adet dağ keçisinin telef olduğunu tespit ettiklerini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, “Ölen dağ keçilerini dezenfekte işleminin ardından gömdük. Keçilerin ölüm sebebinin tespiti amacıyla en son tedavi amacıyla kurumumuzda bulunan ve ölen dağ keçisinden alınan numuneleri Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanlığı’na gönderdik. İlk bulgular veba şüphesini çağrıştırıyor. Ancak keçilerin kesin ölüm nedenlerinin saptanması amacıyla Veterinerlik Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Laboratuvarına da numune gönderdik. Buradan gelecek sonuçlar doğrultusunda ilgili kurumlarla işbirliği halinde gerekli adımları atacağız” dedi.

Şuana kadar 6 dağ keçisi ölüsünü tespit ettiklerine dikkat çeken Gürsönmez, yüksek kesimlerde tespiti yapılamayan başkaca hayvan ölümleri olabileceğini de çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bu hafta telef olan 5 dağ keçisi gördüğünü belirten yöre sakinlerinden Koray Şengül ise, “Daha önce keçilerin buralarda otladığını, su içtiğini görürdük. Bir hafta içerisinde 5 tane keçi öldü. Bunu ilk defa görüyoruz. Hayvanların bu şekilde telef olmasına üzülüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yetkililere, sorunun tespiti konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını belirten Altan şahin, “Bu hayvanlar rahatsız sabit olarak yerinde duruyor. Gözleri de görmüyor. Yüzde, boğaz altında ve memelerinde şişlik var. Bir gün önce bu halde bulduğumuz hayvan öldü. Bunun için ne yapılır bilemiyoruz. Nereden gelmiş bu hastalık, virüs müdür, ev hayvanlarından mı bulaştı bilemiyoruz. Her sene bir iki hayvan yaz ishalinden ölürdü onu normal karşılıyorduk. Ancak bu sefer sırf bu bölgede 5-6 hayvan öldü" ifadelerini kullandı.