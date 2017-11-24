Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Komutanlığında 855 muvazzaf subay adayının mezuniyet törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, harp okullarında yerli ve milli bir yapıyı hakim kıldıklarını belirtti. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Milletimizle birlikte darbe girişimini engelledikten sonra bu şerefli kurumu kirleten darbecilerin tamamı tasfiye edildi. Ülkeyi ele geçirmek isteyenlerin işe harp okullarından başladığı görüldü. Bu okullarda son 10 yılda görev yapmış tabur komutanı düzeyindeki yöneticilerin neredeyse tamamının darbecilerle birlikte olduğunun ortaya çıkması çok önemlidir. Bunun için biz önce eski sistemi tümüyle tasfiye ettik, ardından da tüm askeri eğitim kurumlarımızı ‘Milli Savunma Üniversitesi’ adıyla tek çatı altında birleştirdik.

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YERLİ VE MİLLİ YAPI

Kara Harp Okulu, asli görevi olan subay yetiştirme odaklı olarak yeniden yapılandırıldı. Harp okullarına bunun dışında bir misyon biçmeye kalkanlara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bunun için diğer harp okulları gibi Kara Harp Okulumuz da milletimizin evlatlarının tamamına kapıları açık olacak şekilde öğrenci kabul ediyor. Hiçbir ideolojinin, hiçbir kesimin, hiçbir marjinal zihniyetin okullarımızı ele geçirmesine imkan vermeyecek, tamamen yerli, tamamen milli bir yapıyı buralara hakim kıldığımıza inanıyorum.

ESKİYE DÖNÜŞ SÖZ KONUSU DEĞİL

Harp okullarında aslında yıllar önce yapılması gereken reformlar kısa sürede hayata geçirildi. Artık bu okulların eski sisteme dönmesi kesinlikle söz konusu değil. Bu ordu, darbecilerin, cuntacıların, vesayetçilerin ordusu değildir. Bu ordu, FETÖ’cülerin ordusu hiç değildir. Bu ordu, şu veya bu yabancı kurumun ordusu hiç değildir. Bu ordu sadece ve sadece Türkiye’nin ordusudur, Türk milletinin ordusudur.

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TSK’YA SALDIRI ŞAHSIMA SALDIRIDIR

Vatanımızın korunmasını emanet ettiğimiz ordumuza kimsenin musallat olmasına müsaade etmeyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılmış her saldırı şahsıma yapılmış demektir. Ordumuzun içerisine sızmış darbeci ve cuntacı hainlerle mücadele etmek başkadır, ordumuzu zayıflatacak, askerimizi rencide edecek davranışlar içerisine girmek bambaşkadır. Hainlerle mücadeleyi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz; ama kimsenin bunu fırsat bilip ordumuzu, subaylarımızı, askerimizi yıpratmasına da müsaade etmeyeceğiz.

Bir gün bile yaşatmazlar

Türkiye’nin kendi sınırları içinde tarihinin en büyük terörle mücadele operasyonlarını yürüttüğünü söyleyen Erdoğan, “Sınırlarımızın Irak tarafından terör örgütüne çok ciddi darbeler vuruyoruz. Bununla kalmıyor, Suriye’de çok önemli operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Katar, Somali, Afganistan’dan Bosna’ya kadar pek çok yurt dışı görevini başarıyla yerine getiren bir ordumuz var. Bugün Türkiye, operasyonel kabiliyet ve tecrübe bakımından herhalde dünyanın en güçlü birkaç ordusundan birine sahiptir. Günün 24 saati, yılın 365 günü kesintisiz operasyon yürütebilecek böyle güçlü bir ordumuz olmasaydı, inanın bana, bizi bu coğrafyada bir gün yaşatmazlardı” dedi.

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Biz de göbeğimizi kendimiz keseceğiz

Erdoğan, “Fırat Kalkanı Harekatı’nda DEAŞ’ı birkaç ay içinde çökerten de çukur eylemlerinde masum ile haini hassasiyetle ayırıp bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara gömen de bizim ordumuzdur. Başka ülkeler kendi güvenliklerini bir takım uluslararası kurumlara, başka bir takım devletlere ihale edebilir. Bizim Türkiye olarak böyle bir şansımız kesinlikle yoktur. Biz her ne yapacaksak kendimiz yapacağız. Onun için kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bizi kapısında bekletenler, talep ettiğimiz silahları vermeyenler artık şunu görüyor: Türkiye, evet, o vermediğiniz silahları kendisi yapıyor. Daha güçlüsünü de yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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