Denizlerde 'kuvvetli fırtına' bekleniyor

Ülkeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları dolayısıyla Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanlığı Analiz ve Tahminler Şube Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz'de kuvvetli fırtına beklendiği kaydedildi.

Batı Karadeniz'de rüzgarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fırtınanın yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 8 ila 10 kuvvetinde (80-100 kilometre/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın çarşamba günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor."

Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, fırtınanın yarın ilk saatlerden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

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Açıklamada, Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceğinin öngörüldüğü bildirilerek, şöyle devam edildi:

"Fırtınanın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisi kaybetmesi bekleniyor. Akdeniz'de ise rüzgarın yarın sabahın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor."

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