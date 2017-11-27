Devlet şahit oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra nikah törenine AK Parti İstanbul Milletvekilleri, Hüseyin Bürge ve Ekrem Erdem, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, AK Parti İstanbul il Başkanı Selim Temurci, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak ve Muzaffer Albayrak’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Yüksel ve Nalan Aşıkkutlu’nun kızı Sultan Aşıkkutlu ile Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in oğlu Eyüp Sekmen, İstanbul’da nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi. Çiftin şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ve İçişleri eski Bakanı Efkan Ala yaptı.

Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in oğlu Eyüp Sekmen, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak’ın baldızı Nalan Aşıkkutlu ve Yüksel Aşıkkutlu’nun kızı Sultan Aşıkkutlu, Pendik’de düzenlenen nikah töreniyle dünya evine girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, nikah töreninde selamlaştı.

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The Green Park Pendik Hotel’de düzenlenen törende çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıydı. Çiftin nikah şahitleri ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya ve İçişleri eski Bakanı Efkan Ala oldu.

Nikah töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aynı yastıkta bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum. En kötü günleri bugünkü gibi olsun. Evlilik uzun bir yolculuk. İyi günler olduğu kadar kötü günler de var. Mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır. Kötü günlerde sabrettikçe aşılır. Benim çiftimize tek bir tavsiyem var. Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur dengi olur, dört olur bereket olur, gerisi Allah kerim. Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Burada iki tane kıymetli evladımız var. Dolayısıyla güçlü bir ailenin temelini hayırlısıyla attık” dedi. Erdoğan, çiftin evlilik cüzdanını Sultan Aşıkkutlu’ya verdi. Emine Erdoğan da genç çifti kutlayarak Sultan Aşıkkutlu’ya bir bilezik taktı.