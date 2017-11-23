Devrilen tankerden 15 ton asfalt yola aktı

Sivas'ta devrilen tankerin sürücüsü yaralandı, araç tankındaki 15 ton sıcak asfalt yola döküldü.
Mehmet Özer Biçer (61) yönetimindeki 06 BE 9179 plakalı tanker, Kovalı kavşağında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Biçer, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Aracın tankında bulunan yaklaşık 15 ton sıcak asfalt yola aktı.
Karayolları ekipleri, soğuk hava nedeniyle donan asfaltı kazımak için çalışma başlattı.
Bu arada, kaza nedeniyle Kayseri-Sivas karayolunda ulaşım aksadı.