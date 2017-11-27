DHKP/C’li terörist tutuklandı

15 Kasım’da MİT ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda yakalanan terör örgütü DHKP-C içinde ’sorumlu’ düzeyde bulunan G.S. emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Örgütün Silahlı Propaganda Birlikleri (SPB) kanadında eylem yapan G.S., çıkarıldığı mahkemece ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maltepe’de silahları ile birlikte yakalanan G.S.’nin üzerinden özel yazılımla korunaklı hale getirilmiş 2 adet dizüstü bilgisayar, şifreli programla korunaklı durumda olan ve içinde eylem talimatı içerdiği öne sürülen 4 adet hafıza kartı ele geçirilmişti.