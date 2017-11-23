Din Kültürü'nde atama mağduriyeti

Eğitime ağır darbelerin vurulduğu 28 Şubat sürecinin sıkıntıları, aradan 20 yıl geçmesine rağmen binlerce kişiyi mağdur etmeye devam ediyor. O dönemde eğitimdeki en büyük değişiklik özellikle İmam Hatipler üzerinde yapılmıştı. İmam Hatip Okulları'nın ortaokul kısmı kapatılmış eğitim 8 yıla çıkarılmıştı. Bunun yanında İmam Hatip Liseleri'ne giden öğrencilerin üniversiteye geçişlerde sadece İlahiyat Fakültesi'ni tercih etmeleri ve diğer (mühendislik, tıp, mimar vb.) bölümlere geçişlerinin önünün kapatılması için kat sayı zulmü getirilmişti. Ayrıca 28 Şubat'tan önce İlahiyat Fakültesi'nden mezun olanlar öğretmen olarak atanabiliyorken, o süreçte öğretmen olmaları da yasaklanmıştı.

İLAHİYATÇILAR İŞSİZ KALDI

Bunun yerine üniversitelerin Eğitim Fakültelerinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (DKAB) bölümü açıldı. Temel dini eğitim dersleri alan öğrenciler mezun olduktan sonra öğretmen olarak atanmaya başladı. O dönemde İlahiyat Fakültesinden mezun olan binlerce öğrenci işsiz kalırken, İmam Hatip Okulları ile İlahiyat Fakülteleri işlevsiz hale getirildi.

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MEB 2014 YILINDA KADRO VERMEDİ

Etkisiz bırakılan İmam Hatip Okullarının orta kısımları geçtiğimiz yıllarda tekrar açıldı ve katsayı uygulaması da kaldırılarak bu okullar tekrar aktif hale getirildi. Sonrasında atamalarda İlahiyat Fakültesi mezunlarının da öğretmenlik yapmalarının önü açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı ise, 2014 yılında üniversitelere "yetersiz diz eğitim verildiği" gerekçesiyle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği kadrosu vermedi.

DANIŞTAY’IN KARARI UYGULANACAK

Bu süreçte okullarından mezun olan ve atanmayı bekleyen 3 bin civarında DKAB öğretmeni mağdur oldukları gerekçesiyle Danıştay'a dava açtı. Dava sonucunda Danıştay verdiği kararla, İlahiyat Fakültesi mezunlarının DKAB öğretmeni olmasının yolunu kapattı. Milli Eğitim Bakanlığı, Danıştay’ın bu kararı doğrultusunda önümüzdeki yıldan itibaren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri olan okullara bu bölümün öğretmenlerinin atamasını yapacak. İmam Hatip Okulları için ise İlahiyat mezunlarından atama yapılacak.