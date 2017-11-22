Dışişleri Bakanlığı'ndan Mladiç'in ömür boyu hapsine destek

Dışişleri Bakanlığı, Ratko Mladiç’in Bosna Hersek savaşı sırasında 1992-1995 yılları arasında işlediği soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş hukuku ihlalleri ve diğer suçlarından ötürü ömür boyu hapis cezasına mahkûm edilmesinin Bosna Hersek’te insanlığa karşı işlenmiş olan hiçbir suçun bu konuda münhasıran yetkili olan mahkemelerce cezasız bırakılmayacağının ortaya konması açısından önemli olduğunu açıkladı.

Dışişler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şu şekilde;

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (EYUCM), Ratko Mladiç’i Bosna Hersek savaşı sırasında 1992-1995 yılları arasında işlediği soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş hukuku ihlalleri ve diğer suçlarından ötürü ömür boyu hapis cezasına mahkûm etmiştir.

EYUCM’nin Mladiç kararı, Bosna Hersek’te insanlığa karşı işlenmiş olan hiçbir suçun, bu konuda münhasıran yetkili olan mahkemelerce cezasız bırakılmayacağının ortaya konması açısından önemlidir.

Kararın, Bosna Hersek’te ve bölgede toplumsal barış ve uzlaşıya hizmet etmesi, ayrıca dünyanın başka yerlerinde ne yazık ki devam etmekte olan krizlerde benzer suçların tekrarlanmaması için örnek oluşturması ümit edilmektedir.

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