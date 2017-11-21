Diyanet'ten hadis portalı

İnternette sağlıklı ve düzgün dini bilgiye vatandaşların ulaşımını hedefleyen Diyanet İşleri Başkanlığı gelecek yıl bununla ilgili kapsamlı bir çalışmayı sona getirdi.

Diyanet, çocuklara ve gençlere yönelik web sayfası, hadis portalı, Peygamberimiz ile ilgili özel sayfalar ve elektronik kütüphane hazırlayacak.

YANLIŞ BİLGİNİN ÖNÜ KESİLECEK

Teknolojinin beraberinde getirdiği bilgi kirliliği dini konularda Müslümanları tehdit ediyor. İnternet üzerinden dini konularda kimin yazdığı, neye göre yorumladığı ve web sitelerinin kimler tarafından yönetildiği bilinmiyor. İnternette sağlıklı ve düzgün dini bilgiye vatandaşların ulaşımını hedefleyen Diyanet İşleri Başkanlığı gelecek yıl bununla ilgili kapsamlı bir çalışmayı sona getirdi.

E-KÜTÜPHANEDE BİRİKECEK

Uzun süredir üzerinde web portalı ve akıllı telefon uygulamaları üzerinde çalışan Diyanet İşleri Başkanlığı hazırlıklarını tamamladı. Buna göre önümüzdeki dönemde Diyanet, başta çocuklar ve gençlere yönelik olmak üzere web sayfaları, hadis portalı, Peygamberimiz ile ilgili özel sayfalar hazırlayacak. Ayrıca çocuklara yönelik oyun, namaz gibi dini uygulamalar da geliştirecek. Bunun yanı sıra ‘Elektronik Kütüphane de kuracak olan Diyanet, bununla ilgili olarak e-yayınlar hazırlayacak.