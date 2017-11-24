Diyarbakır'da asayiş uygulaması: 12 gözaltı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında PKK/KCK örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Kentte huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması, meydana gelebilecek olaylara karşı önceden önlem alınması, önleyici kolluk hizmetlerinin yapılması, şüpheli görülen, aranmakta olan, suç işlemeye yönelik davranışlarda bulunan kişiler ile her türlü taşınması yasak alet ve maddeleri taşıyan kişilerin yakalanması amacıyla uygulama yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez Bağlar ilçesinde yapılan uygulamaya, Özel Harekat, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Terörle Mücadele, Çocuk, Güvenlik, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 750 personelden oluşan 50 ekip katıldı.

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Ekipler kafe, kıraathane ve çeşitli mekanları denetledi, şüpheli araçları durdurdu. Uygulama kapsamında vatandaşların kimlik sorgulaması ile arama yapıldı. Umuma açık 6 iş yeri denetlenirken, 15 park kontrol edildi.

Uygulamada, 2 bin 340 kişinin genel bilgi taraması, 170 aracın sorgulaması yapıldı. 5'i aranan şahıs olmak üzere toplam 12 kişi gözaltına alındı.

Gürsel Caddesinde polis ekiplerini görüp kaçmaya çalışırken yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 6 arama kaydı olduğu öğrenildi.

Uygulamada, 4 iş yeri mühürlenirken, kumar oynatan iş yerlerine 26 bin 977 lira ceza kesildi. Kumar oynatılan yerlerde ele geçirilen 4 kamera, 4 tombala oyun aleti ve 4 televizyona el konuldu.