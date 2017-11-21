Doğu Anadolu'da kar yağışı şiddetini arttırıyor

Doğu Anadolu ve yurdun pek çok yerinde kar yağışı etkisini arttırmaya başladı.

Doğu Anadolu ve yurdun pek çok yerinde kar yağışı etkisini arttırmaya başladı.

Doğu Anadolu ve yurdun pek çok yerinde kar yağışı etkisini arttırmaya başladı.

Doğu Anadolu ve yurdun pek çok yerinde kar yağışı etkisini arttırmaya başladı.

Doğu Anadolu ve yurdun pek çok yerinde kar yağışı etkisini arttırmaya başladı.

Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı.

Bölgede öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak akşam saatlerinde Erzincan, Bayburt ve Erzurum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı ve tipiye dönüştü.

Kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Erzurum - Bayburt Karayolu'ndaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde bazı tırlar yolda kaydı. Aralarında yolcu otobüsleri, tırlar ve kamyonların da yer aldığı çok sayıda aracın ilerleyememesi yüzünden yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Bölgeye gönderilen Karayolları ekiplerinin kayan tırları kurtarması ve yolu temizlemesinin ardından yolda ulaşımın normale döneceği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşan maddi hasarlı kazalar sebebiyle Erzincan - Sivas karayolundaki 2 bin 160 rakımlı Sakaltutan Geçidi'nde de ulaşımda aksama yaşandı.

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Çok sayıda otobüs ve tır, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, söz konusu yolun Erzincan Üniversitesi Kavşağı'ndaki akaryakıt istasyonu ve depolama alanlarında bekletildi.

Zincirli araçların geçişine izin verildi

Otomobiller ile zincirli araçların geçişine izin verilen Erzincan Sivas karayolunda, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.

Depolama alanında bekletilen bir otobüsün şoförü Mehmet Emin Baylas, kar yağışı ve tipi yüzünden trafik polislerinin geçişlerine izin vermediğini belirterek, "Yol, kazalar yüzünden kapandı, yol açılınca devam edeceğiz. Yolda kaza ve buzlanma varmış, onun için bekliyoruz." dedi.

Tır şoförü Halil Aydoğdu da "Yolda kar ve buzlanma var, onun için polis geçişimize izin vermiyor, ulaşımın normale dönmesini bekliyoruz." diye konuştu.

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Erzurum ve Erzincan'ın yüksek kesimlerindeki kar yağışının devam ettiği, ekiplerin de tedbirlerinin sürdüğü belirtildi.

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