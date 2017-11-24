Dünya liderlerinden Mısır'daki terör saldırısına kınama

Mısır'daki terör saldırısında şu ana kadar açıklanan rakamlara göre 235 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'ın Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentinde Ravdah Camisi'nin hedef alındığı ve 235 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı, ABD ve Avrupalı liderlerden tarafından kınandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saldırının korkunç ve korkakça olduğunu belirtti.

Trump, açıklamasında, "Mısır'da savunmasız ve masum ibadet edenlere yönelik korkunç ve korkak bir terör saldırısı. Dünya terörizmi tolere edemez. Onları askeri olarak yenmeli ve varlıklarını şekillendiren aşırılıkçı ideolojilerini itibarsızlaştırmalıyız." ifadelerine yer verdi.

'Kalbim tüm etkilenenler ve Mısır halkıyla birlikte'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, saldırıyı kınayarak, Mısır'ın NATO'nun ortağı olduğunu belirtti. Stoltenberg, "Kalbim tüm etkilenenler ve Mısır halkıyla birlikte." ifadesini kullandı.

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AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, yazılı açıklamasında, "İbadethanede barışçıl ve masum insanları kasten hedef alan bu barbarca ve korkakça saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyorum." ifadelerine yer verdi.

'Desteğimize güvenebilirsiniz'

Mısır'ın sahada görev yapan güvenlik ve sağlık görevlilerinin kahramanca çalışmalarından haklı olarak gurur duyabileceğini dile getiren Juncker, "Bugün Avrupa olarak, geçmişte bizimle olduğunuz gibi biz de sizinle dayanışma içindeyiz. Desteğimize güvenebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani ise saldırıyı "alçak katliam" olarak tanımlayarak, can kayıplarından duyduğu üzüntüyü ifade etti. Tajani, "Tanrı adına yapılan acımasız ve nefret dolu faaliyetler, doğrudan Tanrıyı hedef alan hareketlerdir." görüşünü paylaştı.

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Fransa'da da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve İçişleri Bakanı Gerard Collomb, sosyal medya hesaplarından saldırıyı kınadılar.

Mısır'ın Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentinde Ravdah Camisi'ne terör saldırısı düzenlenmiş, hayatını kaybedenlerin sayısının 235'e yükseldiği bildirilmişti. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiği duyurulmuştu.