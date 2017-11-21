Dünyaca ünlü sahil boş kalınca define avcıları ortaya çıktı

Kasım ayında hava sıcaklığının 20 derecenin üstünde seyrettiği Antalya'da dün gece yüksek kesimlere yağan kar ve gün boyunca devam eden aşırı rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Hava sıcaklığının 7-8 derece düşmesiyle birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı sahili bomboş kaldı. Bazı vatandaşlar kışlık montlarını giyerek sahilde fotoğraf çekindi, yürüyüş yaptı.

Değerli eşyaları dedektörle aradılar



Öte yandan soğuk hava sebebiyle sahilin boş kalmasını fırsat bilen define avcıları sahilde vatandaşlardan düşen değerli eşyaları metal dedektör ile aradı.

Belçika'dan Antalya'’ya denize girme umutlarıyla gelen İstek Eriş, "Uçakta gelirken dağların tepesinde karları gördüm, dağlarda olduğu için denize fazla yansımaz diye düşündüm. Geldikten sonra o soğuğu o yağmuru gördüm. En azından ayaklarımızı sokarız diye düşündük ama hiç umduğumuz gibi olmadı" dedi.

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Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, Antalya'da hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde tekrar 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

5 günlük Antalya hava durumu